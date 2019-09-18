Son Dakika Haberleri: Kaza yapan tırın dorsesindeki gıda maddeleri yola saçıldı
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Kaza yapan tırın dorsesindeki gıda maddeleri yola saçıldı

2 saat önce

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken dorsedeki gıda maddeleri de yola saçıldı.

Kaza yapan tırın dorsesindeki gıda maddeleri yola saçıldı, System.String[]

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken dorsedeki gıda maddeleri de yola saçıldı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Sakallı idaresindeki 05 AHH 500 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu refüje devrildi. Dorsede yüklü olan gıda maddeleri ise yola saçıldı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sakallı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, devrilen tırın deposundaki akaryakıtın yola akması nedeniyle muhtemel bir yangına karşı hortumla hazır bekledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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