Son Dakika Haberleri: Kaza yapan traktör sürücüsü bariyeri aşıp uçuruma düştü
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Kaza yapan traktör sürücüsü bariyeri aşıp uçuruma düştü

41 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü, bariyeri aşıp uçuruma düşerek yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü, bariyeri aşıp uçuruma düşerek yaralandı.
Rahmi Gökhan idaresindeki 16 UL 357 plakalı saman balyası yüklü traktör, İznik- Yenişehir kara yolu Derbent mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörden savrulan sürücü, yolun alt kısmındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü.
Yaralı sürücü Rahmi Gökhan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan traktör sürücüsü bariyeri aşıp uçuruma düştü
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:34 Kaynak: AA
Yenişehir, Bursa, İznik, Güncel
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