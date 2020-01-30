KAZA YAPAN TRAMVAYIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAZA YAPAN TRAMVAYIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI - Son Dakika

KAZA YAPAN TRAMVAYIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

6 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde tramvay park halindeki otomobile çarptı.

KAZA YAPAN TRAMVAYIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI, System.String[]

İSTİKLAL Caddesi'nde tramvay park halindeki otomobile çarptı. Vatandaşlar kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın üstüne çıkıp fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi. Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tramvayın çarparak bir kaç metre sürüklediği otomobil rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZAYA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Otomobilin kurtarılması beklenirken bir çok kişi kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın önünde ve üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. İki kadının ise kaza yerini kendilerine fon yaparak fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.

TRAMVAYIN FRENİ BOŞALMIŞ

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç "Aracım yukarıdaydı arkadaşlar daha sonra bulunduğu yerden alıp buraya park etmişler. Tramvay bakımdaymış, sanırım tramvayın freni boşalmış içinde personel olduğu söyleniyor. İçinde temizlik personeli mi vardı bilmiyorum. Yanlışlıkla frene basıp devreden çıkarmış sanırım freni ve tramvay gelmiş park halindeki aracıma çarpmış, sıkıştırmış durumda. Ben geldiğimde aracı bu şekilde gördüm" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Tramvayın çarptığı otomobil

-Takoz ile tramvay arasında ezilen otomobil

-Kaza yapan tramvayın önünde ve üstünde fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Kazalı otomobil önünde fotoğraf çektirenler

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç ile röportaj

-Tramvayın geri çekilmesi

-Otomobildeki hasarın ortaya çıkması

-Genel ve detay görüntüler


İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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