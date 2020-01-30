Kaza yapan tramvayın önünde fotoğraf çektirme yarışı - Son Dakika

İSTİKLAL Caddesi'nde tramvay park halindeki otomobile çarptı. Vatandaşlar kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın üstüne çıkıp fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi. Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tramvayın çarparak bir kaç metre sürüklediği otomobil rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZAYA ALDIRIŞ ETMEDEN FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Otomobilin kurtarılması beklenirken bir çok kişi kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın önünde ve üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. İki kadının ise kaza yerini kendilerine fon yaparak fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.

TRAMVAYIN FRENİ BOŞALMIŞ

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç Aracım yukarıdaydı arkadaşlar daha sonra bulunduğu yerden alıp buraya park etmişler. Tramvay bakımdaymış, sanırım tramvayın freni boşalmış içinde personel olduğu söyleniyor. İçinde temizlik personeli mi vardı bilmiyorum. Yanlışlıkla frene basıp devreden çıkarmış sanırım freni ve tramvay gelmiş park halindeki aracıma çarpmış, sıkıştırmış durumda. Ben geldiğimde aracı bu şekilde gördüm diye konuştu.