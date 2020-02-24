Kaza yapan uçağın kaptan pilotu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kaza yapan uçağın kaptan pilotu adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi. M.A. burada ifade vermeye başladı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Şubat 2020 tarihinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, kaptan pilot M.A. hastaneden taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. M.A. burada ifade vermeye başladı. - İSTANBUL
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