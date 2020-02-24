Kaza yapan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika

Pistten çıkan uçakla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu, savcılık sorgusunun ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen uçağın kaptan pilotu M.A., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık sorgusu 1 buçuk saat süren şüpheli, sorgu işleminin ardından, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüphelinin mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaptan pilot M.A. ve yabancı yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

(İHA)