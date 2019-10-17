- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
42 dakika önce
- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralıMEKKE - Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
MEKKE - Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu araç alev alması ile 30 kişi yanarak can verdi. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler