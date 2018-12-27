Son Dakika Haberleri: Kaza Yapan Veteriner Hayatını Kaybetti

Kaza Yapan Veteriner Hayatını Kaybetti

1 saat önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Mehmet Ali Boyacı (36) yaşamını yitirdi.

Kaza Yapan Veteriner Hayatını Kaybetti, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Mehmet Ali Boyacı (36) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Aşırlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Veteriner Mehmet Ali Boyacı, mahalledeki hasta hayvanların tedavisi için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Ancak Boyacı, yönetimindeki 38 D 0075 plakalı aracın direksiyon kontrolünü buzlanan yolda yitirdi. Savrulan araç şarampole uçtu. Kazada veteriner Boyacı, hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:26 Kaynak: DHA

Yahyalı, Kayseri, Güncel
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