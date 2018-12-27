Kaza Yapan Veteriner Hayatını Kaybetti
1 saat önce
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Mehmet Ali Boyacı (36) yaşamını yitirdi.
KAYSERİ'nin Yahyalı
ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Mehmet Ali Boyacı (36) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Aşırlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Veteriner Mehmet Ali Boyacı, mahalledeki hasta hayvanların tedavisi için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Ancak Boyacı, yönetimindeki 38 D 0075 plakalı aracın direksiyon kontrolünü buzlanan yolda yitirdi. Savrulan araç şarampole uçtu. Kazada veteriner Boyacı, hayatını kaybetti. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:26 Kaynak: DHA
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