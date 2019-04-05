Kaza Yapan Yaralının Yardımına Koşarken Otomobil Çarptı

AKSARAY'da otomobilin takla attığını görüp, yardıma koşan 2 kişiye, başka otomobil çarptı. Art arda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir
Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul Koç(41) 68 AAP 497 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yoldan geçerken kazayı gören Meram
Elektrik ve Dağıtım Şirketi'nde görevli Süreyya Özaltın
(27) ve Yüksel Duran (25), yaralanan sürücüye yardım etmek için hemen araçlarından inip kaza yerine koştu. Ancak Tunceli
Geyiksu Jandarma Komando
Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Sergen Sayın'ın (25) kullandığı 62 AC 873 plakalı otomobil, ilk kazada dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yardıma koşan 2 kişi ile Koç'un aracına çarptı.
Peş peşe yaşanan kazalarda yaralanan Ertuğrul Koç, Süreyya Özaltın, Yüksel Duran, Sergen Sayın ve beraberinde bulunan Muhammet Mustafa Eroğlu
(36) olay yerine gelen ambulanslar ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Aksaray