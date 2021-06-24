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Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti

24.06.2021 09:21

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen kişi, hızla gelen bir otomobilin çarpmasının ardından yaşamını yitirdi. Oğlunu gözleri önünde kaybeden acı baba ise o anlarda sinir krizi geçirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde, 34 CU 4301 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. O esnada kazayı gören 34 KS 7588 plakalı Ssangyong marka kamyonette bulunan F.A., kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için aracını durdurarak yola indi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kaza yapan şahıslara doğru yürüyen F.A., hızla gelen T.A. idaresinde 34 RU 7295 plakalı Audi marka otomobilin çarpması neticesinde yola savrularak hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi

ACILI BABAYI JANDARMA TESELLİ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza yapan araçlara yardım etmek için durdukları araçtan inen oğlunu gözleri önünde kaybeden baba M.A. gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren acılı babayı, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi

"BİZE SU GETİRMEK İÇİN YARDIMA DURMUŞLAR"

Hayatını kaybeden F.A.'nın yaptıkları kazanın arından kendilerine su vermek için durduğunu söyleyen Özlem S. adlı kazazede, "O araba çok hızlıydı Audi olan kırmızı. Sonra biz şu soldaki bariyere çarpınca yan döndükten sonra o beyaz arabadaki arkadaş ölen maalesef bize su getirmek için yardıma durmuşlar. Ama ben gördüm kırmızı araba ona öyle bir çarptı ki bize çarpmamak için biz soldayız ya bizim araç bize çarpmamak için ona çarptı yani. Çok kötü çarptı çocuğa maalesef" dedi.

F.A.'nın cansız bedeni, jandarma ve savcı incelemesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekici ile otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı.

Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti

Jandarma, Otomobil, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapanlara su vermek için aracından inen şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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