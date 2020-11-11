Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

11.11.2020 18:49
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı, System.String[]

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden geçerken yardım için duran gençler ölen kişinin arkadaşları olduğunu öğrenince birbirlerine sarılıp ağladı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu Yamaçoba mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Kadir K. (25) idaresindeki 27 ABV 003 plakalı Ford Fiesta marka araç hatalı sollama yaparak tam tersi istikamette seyreden Hakan D. kontrolündeki 27 AAF 09 plakalı tır ile karşı karşıya geldi. Kafa kafaya çarpışmamak için ani manevra yapan iki araç da menzefe doğru sürüklenirken tır, kontrolünü kaybeden aracı altına alarak on metre kadar sürükledi. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Kadir K., araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yardım etmek için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kazadan kısa bir süre sonra tesadüfen olay yerinden başka bir araç ile geçen 3-4 kişilik genç bir grup ise yardım amacıyla kaza yerinde durdu. Aracı tanıyan gençler, ölenin de arkadaşları Kadir K.'nın olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ölen arkadaşlarının cenazesinin önünde birbirlerine sarılan gençler, gözyaşı döktü.

Feci olayın ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır şoförü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Gaziantep, Nurdağı, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapanlara yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


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