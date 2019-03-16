Son Dakika Haberleri: Kaza Yapanlara Yardıma Koşan Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Yapanlara Yardıma Koşan Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Kaza yapanlara yardıma koşan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Kaza Yapanlara Yardıma Koşan Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Kaza yapanlara yardıma koşan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Malatya karayolu 54. kilometresi Bünyan yol ayrımı yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören bir vatandaş, yardım için karşıdan karşıya geçerken A.S.'nin sürücüsü olduğu 16 LRH 80 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan sürücü A.Ş. ile birlikte M.Ş.Ö. ve M.Ş. sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ş., kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Yapanlara Yardıma Koşan Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]