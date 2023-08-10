Kaza yapanların yardımına gidenlerin arasına başka bir araç daldı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Kaza yapanların yardımına gidenlerin arasına başka bir araç daldı: 3 ölü, 7 yaralı

10.08.2023 01:19

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan aracın yolcularının yardımına giden diğer aracın arasına karşı yönden gelen minibüs daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza yapanların yardımına gidenlerin arasına başka bir araç daldı: 3 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 ticari araç kaza yaptı, kaza yaptıkları aracın yolcularının yardımına giden diğer aracın yolcularının arasına karşıdan gelen minibüs daldı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Siverek- Diyarbakır kara yolu 15'inci kilometresinde meydan geldi. Alınan bilgilere göre 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaptıkları araçta bulunan yaralıların yardımına giden diğer aracın yolcularının arasına Diyarbakır yönünden gelen minibüs daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybedenler cumhuriyet savcılığı incelemesinden sonra Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Olay yerinde araçların çekilmesi sonrası, trafik akışı kontrollü olarak tekrardan başladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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