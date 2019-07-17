Son Dakika Haberleri: Kaza yapınca yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Kaza yapınca yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

3 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.

Kaza yapınca yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.
Akçaova Mahallesi Yeşilyurt yolunda dün Ali Kaman'ın kullandığı 48 YB 331 plakalı otomobil karşı yönden gelen Feridun Cabar idaresindeki 48 AAK 096 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerde bulunan Yüksel Demircan ve Selim Taşkıran yaralanmıştı.
İhbar üzerine kaza yerine geden jandarma ekipleri Cabar'ın olay yerinden kaçtığını belirleyerek otomobilde yaptıkları aramada, Türkiye'ye getirilmesi yasak olan Dogo Arjantin cinsi yavru köpek, 105 metre bakır kablo, demir kesme makası, sırt çantası içerisinde iki tişört, iki pantolon ile eldiven buldu.

Muğla İl jandarma ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri, takip sonucu, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen araç sürücüsü Feridun Cabar ile Kadir Demircan'ı gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma, Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:27 Kaynak: AA
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