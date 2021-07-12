Kaza yapıp yanan aracı sulama ekipleri söndürdü - Son Dakika

Kaza yapıp yanan aracı sulama ekipleri söndürdü

Yana aracı belediye ekipleri tankerle söndürdüler

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp durabildi. Kazanın ardından yanan aracı, itfaiye gelene kadar sulama yapan belediye ekipleri tankerle söndürdü.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan 34 JA 1726 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yara almadan kazayı atlatırken, araç bir andan yanmaya başladı. Panik içinde kalan sürücünün yardımına çimleri sulayan belediyenin ekipleri, koştu. Belediye ekipleri sulama tankeri ile yanan aracı söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye yangını söndürdü.

Yangının belediye ekiplerince tankerle söndürme anları kamera tarafından kaydedildi.