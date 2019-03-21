Son Dakika Haberleri: Kaza Yapıp Kaçtılar, Kovalamaca Sonucu Yakalandılar

Kaza Yapıp Kaçtılar, Kovalamaca Sonucu Yakalandılar

14 dakika önce

Adana'da kaza sonrası yaya olarak kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonrası yakalandı.

Adana'da kaza sonrası yaya olarak kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonrası yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri 34 BTU 722 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheliler yine aynı bulvarda kaza yapınca koşarak kaçmayı sürdürdü.

Kaçan kişilerin 5 kişi olduğunun ve olay yerine yakın ağaçlık alanlara da gidebileceklerinin telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerin DSİ'ye ait Seyhan Baraj Gölü Set Üstü'nden koşarak kaçtığının bildirilmesi üzerine buranın giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüphelileri yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuru tespit edemeyen ekipler, bir şüphelinin cezaevinden izinli olarak çıktığını belirledi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu madde satışı nedeniyle kaçtıkları değerlendirilen şüpheliler, detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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