Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Cadde üzerinde devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri plakasız bir motosikleti kullanan küçük yaştaki çocuğa 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ters şeritten kaçmaya başladı. Yunus timleri, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonrası sürücüyü Burhanetin Onat Caddesi'nde refüje çarparak kaza yapınca yakaladı.

"100 LİRAYA SATIN ALDIM" DEDİ

Ellerine kelepçe takılan 13 yaşındaki Ş.B.'nin bir hayli sakin olduğu görüldü. Kaldırıma oturtulan çocuğa alkolmetre de üfletildi. Polis merkezine götürülen Ş.B.'nin ifadesinde motosikletin çalıntı olmadığını, 100 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada ise motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Ş.B.'nin ise benzer suçlarda 170 kaydının olduğu belirlendi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.