Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı - Son Dakika
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Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı

03.06.2022 03:15

Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı Kazadan sonra kaçan şahsı polisler alkollü ve yaralı halde buldu Kentin göbeğinde takla atan otomobil yolu kapattı, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp...

Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı

Kazadan sonra kaçan şahsı polisler alkollü ve yaralı halde buldu

Kentin göbeğinde takla atan otomobil yolu kapattı, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi. Sürücüsü ise otomobilin penceresinden çıkarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra yaralı halde bulunan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı Audi marka lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Audi marka otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan öndeki Peugeot marka otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, "Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Bayağı hızlıydı" dedi.

Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, "Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı
Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı
Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı
Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı - Son Dakika


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