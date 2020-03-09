Kaza yapıp ters şeride uçtu, yarış pisti yapılmasını istedi - Son Dakika

Kaza yapıp ters şeride uçtu, yarış pisti yapılmasını istedi

-"Bu ülkedeki insanlara pist versinler"

İSTANBUL - E-5 Büyükçekmece'de kaza yaparak karşı şeride uçan araç sürücüsü şoka girdi. Kazanın ardından yarış yapanların kendine çarptığını iddia eden sürücü, "yarış pisti yapılsın" dedi.

Kaza, E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 41 ADU 936 plakalı araç sürücüsü Gurur Şahbaz, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeydi. Şahbaz'ın arkasında gelen iki araç yarış halindeyken aracına çarptı. Aracıyla karşı şeride geçip takla atan Şahbaz, 34 BPL 600 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza da sürücü hafif yaralanırken E-5 trafiği bir süre Edirne istikametine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, sürücülere yapılan teste alkollü olmadıkları görüldü.

"Bu ülkedeki insanlara pist versinler"

Kaza yaptıktan sonra kafasından yaralanan ve şoka giren sürücü Gurur Şahbaz, "Bende esnafım zaten aracımız da kendi şirket aracımız başka bir araç geldi birbirleriyle yolda kapışıyordu. Bu taraftan vurdu ben şoktayım. Bu ülkedeki insanlara pist versinler. Sosyal medya için böyle videolar çekilirse bizde böyle oluruz. Çarpıp kaçtılar. Evliyim çocuğum var korktun mu nedir" dedi.

Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü