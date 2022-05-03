Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı - Son Dakika
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Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı

03.05.2022 15:07

Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan ve yaralı oldukları belirtilen 2 genç otomobili bırakıp kaçtı.

Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan ve yaralı oldukları belirtilen 2 genç otomobili bırakıp kaçtı.Olay yerine gelen trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza yapanları bulamayınca kaza yapan otomobili trafikten men ederek çekiciyle yediemin otoparkına çektirdi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Kaza Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9521 sokaktan Güllük Caddesine çıkan sürücüsü belirlenemeyen 07 JL 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak palmiyeye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, araçta bulunanlara yardıma koşarken, araçta bulunan ve yaralı oldukları belirtilen 2 kişi araçtan çıktıktan sonra trafik ve sağlık ekipleri gelmeden yolun karşısına geçip olay yerinden ayrıldı.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçtakilere ulaşamayınca aracı trafikten men edip, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirdi.

Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı
Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı
Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı
Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı

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Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı - Son Dakika


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