Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı - Son Dakika
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Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı

15.10.2022 09:56

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Ergin Bayraktar'ın kontrolünden çıkan servis minibüsü nikah dairesinin duvarına çarptı. Kaza sonrası yolcu koltuğuna geçen Bayraktar, aracı kullanan arkadaşının kaçtığını belirtti. Kameraları inceleyen ekiplerin aracı kullandığını belirlediği Bayraktar, alkol testi yapılmak istenince, "Kameraları izleyelim, arkadaşım indi, gitti. Sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum" şeklinde konuştu.

Saat 02.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan Merinos Caddesi'ne dönüş yapan Ergin Bayraktar'ın kullandığı 20 AGC 871 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi'nin duvarına çarptı. Kazayı görenler, sürücünün yardımına koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapıp yan koltuğa geçen sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı

"ALKOL ALDIĞIM İÇİN ARACI ARKADAŞIM KULLANIYORDU"

Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Ergin Bayraktar, aracın sağ ön yolcu koltuğuna geçip, minibüsü kullanan arkadaşının kaçtığın yalanını söyleyerek, "Fatih vurdu aracı. Ben alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu. Ben nasıl kaza yaptığını görmedim" dedi.Mobese kameralarını inceleyen polis, Bayraktar'ın kullandığı araçta başka yolcu bulunmadığını tespit etti. Arkadaşının kaçtığı konusunda ısrar eden Bayraktar, alkol testi yapmak isteyen ekiplere de zor anlar yaşattı.

Kaza yapıp yan koltuğa geçen sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Polis, alkolmetreye üflemeyi reddeden Ergin Bayraktar'a, "Kamera kayıtlarında, sürücünün sen olduğu ve araçta yolcu olmadığı bilgisi geldi. Alkolometreye üflersen ehliyetin 6 ay gider, üflemezsen zaten ehliyetin içerideymiş, 2 yıl daha ilave olur. Senin aracında sürücü haricinde yolcu yok, kameraları inceledik" uyarısında bulundu.

Kaza yapıp yan koltuğa geçen sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı

"ARKADAŞIM İNDİ, GİTTİ"

Testi reddeden Bayraktar, "Yandaki yolcuya alkolmetre üfletmek sizce doğru mudur? Kamera kayıtlarına bakalım. Benim aracımın sağ ön koltuğundan inip yürüyen insan var mı, bunu test edelim. Aracın yanından yürüyen insan varsa siz benim yolcu olduğumu kabul edecek misiniz? Kameraları açıp, izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Ben sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum" dedi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ehliyetine daha önce de alkollü olarak araç kullandığı için el koyulduğu belirlenen Ergin Bayraktar, polis merkezine götürüldü. Bu sırada aracın sürücü koltuğunun alt kısmında içki kutusu görüldü. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı - Son Dakika

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