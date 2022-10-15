KAZA YAPIP YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ, 'SÜRÜCÜ DEĞİLİM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMİYORUM' DEDİ - Son Dakika
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KAZA YAPIP YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ, 'SÜRÜCÜ DEĞİLİM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMİYORUM' DEDİ

15.10.2022 10:42

Bursa'da, yağışla kayganlaşan yolda, alkollü olduğu iddia edilen Ergin Bayraktar'ın kontrolünden çıkan servis minibüsü, nikah dairesinin duvarına çarptı.

Bursa'da, yağışla kayganlaşan yolda, alkollü olduğu iddia edilen Ergin Bayraktar'ın kontrolünden çıkan servis minibüsü, nikah dairesinin duvarına çarptı. Kaza sonrası yolcu koltuğuna geçen Bayraktar, aracı kullanan arkadaşının kaçtığı yalanını söyledi. Kameraları inceleyen ekiplerin aracı kullandığını belirlediği Bayraktar, alkol testi yapılmak istenince Kameraları izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum dedi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan Merinos Caddesi'ne dönüş yapan Ergin Bayraktar'ın kullandığı 20 AGC 871 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi'nin duvarına çarptı. Kazayı görenler, sürücünün yardımına koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ALKOL ALDIĞIM İÇİN ARACI ARKADAŞIM KULLANIYORDU'

Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Ergin Bayraktar, aracın sağ ön yolcu koltuğuna geçip, minibüsü kullanan arkadaşının kaçtığın yalanını söyleyerek, Fatih vurdu aracı. Ben alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu. Ben nasıl kaza yaptığını görmedim dedi.Mobese kameralarını inceleyen polis, Bayraktar'ın kullandığı araçta başka yolcu bulunmadığını tespit etti. Arkadaşının kaçtığı konusunda ısrar eden Bayraktar, alkol testi yapmak isteyen ekiplere de zor anlar yaşattı.

EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ

Polis, alkolmetreye üflemeyi reddeden Ergin Bayraktar'a, Kamera kayıtlarında, sürücünün sen olduğu ve araçta yolcu olmadığı bilgisi geldi. Alkolometreye üflersen ehliyetin 6 ay gider, üflemezsen zaten ehliyetin içerideymiş, 2 yıl daha ilave olur. Senin aracında sürücü haricinde yolcu yok, kameraları inceledik uyarısında bulundu. Testi reddeden Bayraktar, Yandaki yolcuya alkolmetre üfletmek sizce doğru mudur Kamera kayıtlarına bakalım. Benim aracımın sağ ön koltuğundan inip yürüyen insan var mı, bunu test edelim. Aracın yanından yürüyen insan varsa siz benim yolcu olduğumu kabul edecek misiniz Kameraları açıp, izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Ben sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum dedi.

Ehliyetine daha önce de alkollü olarak araç kullandığı için el koyulduğu belirlenen Ergin Bayraktar, polis merkezine götürüldü. Bu sırada aracın sürücü koltuğunun alt kısmında içki kutusu görüldü. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZA YAPIP YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ, 'SÜRÜCÜ DEĞİLİM, ALKOLMETREYİ ÜFLEMİYORUM' DEDİ - Son Dakika

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