Kaza yapmamak için benzinliğe daldı - Son Dakika
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Kaza yapmamak için benzinliğe daldı

21.05.2022 11:27

Bursa'da yanında seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı.

Bursa'da yanında seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı. Facianın teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi Ankara Yolu caddesindeki bir benzinlikte meydana geldi. İddiaya göre aynı şeritte seyreden otomobilin manevrasıyla yoldan çıkan diğer sürücü otomobile çarpmamak için direksiyonu benzinliğe çevirince kaza kaçınılmaz oldu. İstasyonun girişinde bulunan tabelaya çarparak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken facia teğet geçti. Kaza esnasında istasyonda görevli pompacılar şaşkınlık yaşadı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza yapmamak için benzinliğe daldı
Kaza yapmamak için benzinliğe daldı
Kaza yapmamak için benzinliğe daldı
Kaza yapmamak için benzinliğe daldı

YORUMLAR
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Kaza yapmamak için benzinliğe daldı; facia teğet geçti Kaza yapmamak için benzinliğe daldı; facia teğet geçti
Kaynak: İHA

Yıldırım, Otomobil, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza yapmamak için benzinliğe daldı - Son Dakika


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