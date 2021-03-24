ISPARTA Kaza yapmamak için manevra yapınca otomobiliyle cami duvarına çarptı - Son Dakika

Kaza yapmamak için manevra yapınca otomobiliyle cami duvarına çarptı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp bir caminin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı, duvarın yıkılıp, otomobilin zarar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Mart günü Eğirdir ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat E.G., yönetimindeki 07 ALL 20 plakalı otomobil ile aynı yöne giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobili sollamak istedi. E.G. sollamak için şerit değiştirdiğinde, önündeki araç sürücüsü de aniden sola manevra yaptı. Kaza yapmamak için kendisi de manevra yapan E.G., otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil İstasyon Camii'nin bahçe duvarına çarparak, durabildi. Caminin duvarı yıkılırken, otomobil ise yol kenarında bulunan ağaç ile duvar arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Kazanın etkisiyle şoka giren E.G., bir süre kendine gelemedi. E.G.'nin yara almadan atlattığı kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde E.G.?nin, sollamak istediği araç manevra yapınca kullandığı otomobilin kontrolünü yitirdiği ve cami duvarına görüldü.