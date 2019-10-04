Kaza yaptı, 112 ekiplerine "dikiş atmayacaksınız değil mi" diye sordu

BURSA - Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalandı. Dizindeki yarayı görünce acısını unutan çocuk, 112 sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak, iz kalmayacak değil mi" diye sordu.

Kaza İznik ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16), dengesini kaybederek düştü. Dizinden feci şekilde yaralanan Murat Sefa Ç'nin imdadına annesi ve babası yetişti. Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi. Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç. acısını unutarak, sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi" diye sordu. Ardından babasına, "Baba beni bırakma" diye seslendi.