Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı - Son Dakika

Kaza yaptı, aracını olduğu yerde bırakıp uzaklaştı
06.12.2020 16:26
Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü, aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.
Arnavutköy'de kaza yapan ticari taksi sürücüsü, aracını bulunduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi sürücüsü refüje vurarak kaza yaptı. Çevredekilerin ne olduğunu anlayamadığı kazada taksi sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, taksi çekici ile otoparka çekildi. - İSTANBUL
Son Dakika İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı