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KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI - Son Dakika

KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI

16.11.2021 16:14

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde içinde 5 çocuğun da bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kadın yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde içinde 5 çocuğun da bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kadın yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ayşe Sağdıç, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım?" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Konya kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya tatil için giden Ayşe Sağdıç, kullandığı 07 GIM 22 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 5'i çocuk 8 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadına ilk müdahaleyi çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar da tedbir amacıyla aynı hastaneye götürüldü.

'BÖYLE KESKİN VİRAJ MI OLUR?'

Antalya'dan Konya'ya tatile gittiklerini belirten Ayşe Sağdıç, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım? Çocuklarımın yanına gidebilir miyim? Allah'ım yardım et" dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahale talebini de reddeden Sağdıç, "Benim hiçbir şeyim yok. Daha önce de kaza yaptım ama böylesini görmedim. Böyle keskin viraj mı olur?" diye konuştu. Kaza sonrası telefonuyla yaşadıklarını yakınlarına anlatan Sağdıç, "Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Çocuklara bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI
KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI
KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI
KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI

Antalya, Eğirdir, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZA YAPTI; BU CANLAR BANA EMANETTİ, NASIL TEHLİKEYE ATTIM? DİYEREK AĞLADI - Son Dakika
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