Kaza yaptı, 'daldım abi' dediği sürücüden özür diledi - Son Dakika

Kaza yaptı, 'daldım abi' dediği sürücüden özür diledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın, önündeki traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın, önündeki traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Navsaklar köyü mevkiinde meydana geldi. İlyas T. (18) idaresindeki 34 AR 3420 plakalı hafif ticari araç, Karabük istikametine seyir halinde iken Mehmet Yılmaz (35) yönetimindeki 78 SH 976 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Römorkun devrildiği kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Rahim T. (39) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Rahim T. yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay anını anlatan traktör sürücüsü Mehmet Yılmaz, otomobilin seyir halinde iken arkadan çarptığını belirterek, "Sürücü genç, 'uyudum' dedi. 'Daldım abi kusura bakma' dedi" diye konuştu.


Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çekici yardımı ile araçlar yoldan çekildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptı, 'daldım abi' dediği sürücüden özür diledi - Son Dakika
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