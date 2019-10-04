Son Dakika Haberleri: Kaza yaptı, "İzi kalır mı" diye sordu
Son Dakika Güncel Haber

Kaza yaptı, "İzi kalır mı" diye sordu

1 saat önce

Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalandı.

Kaza yaptı,

Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalandı. Dizindeki yarayı görünce acısını unutan çocuk, 112 sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak, iz kalmayacak değil mi" diye sordu.


Kaza İznik ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16), dengesini kaybederek düştü. Dizinden feci şekilde yaralanan Murat Sefa Ç'nin imdadına annesi ve babası yetişti. Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi. Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç. acısını unutarak, sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi" diye sordu. Ardından babasına, "Baba beni bırakma" diye seslendi. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yaptı, "İzi kalır mı" diye sordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]