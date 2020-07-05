Kaza yaptı kaçmaya kalkıştı, yakalanınca da gazeteciye saldırmaya çalıştı - Son Dakika

Kaza yaptı kaçmaya kalkıştı, yakalanınca da gazeteciye saldırmaya çalıştı

Kaza yaptı kaçmaya kalkıştı, yakalanınca da gazeteciye saldırmaya çalıştı Karabük'te, kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan ve yakalanan alkollü sürücü, hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Kaza yaptı kaçmaya kalkıştı, yakalanınca da gazeteciye saldırmaya çalıştı

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KARABÜK - Karabük'te, kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan ve yakalanan alkollü sürücü, hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 78 AS 568 plakalı otomobil, 1003 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 34 F 2878 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.A. yönetimindeki 34 F 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halinde bulunan 78 AZ 982 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.K., 300 metre gittikten sonra trafik polisleri tarafından durduruldu. Kazanın ardından E.K., polis merkezine götürülürken, şahsın yapılan alkol testinde 252 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sağlık raporu alınmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E.K., polisler tarafından tekerlekli sandalye ile götürüldüğü sırada kalkarak kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırmaya kalkıştı. Şahsı zor tutan polis ekipleri, işini yapan gazeteciye "çekme sende" diyerek müdahale etti. Şahsı zor zapteden polis ekipleri hastaneye girdi.

Otomobil sürücü İ.A. ise kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirterek, "Vurdu bana buraya kadar sürüklendik. Orada dura bildi, artık kaçıyor muydu gidemedi mi bilemedim" dedi.

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptı kaçmaya kalkıştı, yakalanınca da gazeteciye saldırmaya çalıştı - Son Dakika
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