Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı - Son Dakika
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Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı

06.05.2022 15:35

Bursa'da iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), adliyeye sevk edildi. Kurt, ilk ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu öne sürdü.

Hakan Kurt yönetimindeki otomobil, Samet Turan yönetimindeki otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler tartıştı. Tartışmayı duyup evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi.

Önce palayla saldırdı sonra silah çekti! Kaza sonrası alkollü olduğunu iddia etti

PALAYLA SALDIRDI

Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Yüncü ve Mutlu'ya önce otomobilindeki palayla saldırdı, ardından belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Önce palayla saldırdı sonra silah çekti! Kaza sonrası alkollü olduğunu iddia etti

"ALKOLLÜYDÜM ARBEDE SIRASINDA ATEŞ ETTİM"

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Hakan Kurt'un, ifadesinde, "Kazanın ardından, kazayla alakası olmayan 2 kişiyle tartıştım. Alkollüydüm. Tartışma büyüdü. Arbede sırasında ateş ettim" dediği belirtildi. Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yusuf Mutlu, Otomobil, Arbede, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı - Son Dakika
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