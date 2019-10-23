Son Dakika Haberleri: Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı

Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı

1 saat önce

Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştıİSTANBUL - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı

İSTANBUL - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Vatan Caddesi, Bayrampaşa sapağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gülen yönetimindeki 34 BCA 875 plakalı otomobil Aksaray istikametinde ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Hızını alamayıp köprünün ayağına otomobiliyle çarpan Kadir Güler, araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat sonra kurtardı

İtfaiye ekipleri, köprünün ayağına çarparak aracın içinde sıkışan sürücü Kadir Gülen'i çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin yaptıkları yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da bir anne scooter üstündeki çocuğunu bisiklete bağladı
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak! Evde yüksek sesle müzik dinleyen öğrencilere, darp ve biber gazlı müdahale Norveç'te silahlı saldırgan, çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürdü: Çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 04:49:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yaptığı araçta sıkıştı, ekipler saatlerce kurtarmaya çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]