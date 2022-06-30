Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi - Son Dakika
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Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi

30.06.2022 17:13

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan araç direğe çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü otomobilde bulunan kadını bırakıp kaçtı. Dakikalar sonra motosikletle olay yerine geri dönen sürücü, uzaktan olay yerini izlerken polis ekiplerine yakalandı.

Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde meydana gelen olayda, Ahmet Serhat K.'nın kullandığı 27 AIY 656 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Kaza sonrası sürücü ismi öğrenilemeyen yaralı bayan yolcu ile otomobili bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay eyerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ OLAYI İZLERKEN YAKALANDI

Yaralı olan kadın yolcu ambulans ile hastaneye sevk edilirken daha sonra olay yerine motosikletle gelen ve olup biteni dışardan izlerken yakalanan sürücü ise önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"ŞOFÖRÜN ELİNDE BİR ŞEY VARDI"

Kazanın görgü tanıklarından Veli Dağlaraşar, "Araç, Boğazkent tarafından geliyordu. Duvara sürttürerek direğe çarptı. Bayan yolcu içinde yatıyordu, ambulans onu aldı götürdü. Şoförün elinde bir şey vardı. Onu attıktan sonra bir araç geldi, ona bindi ve Boğazkent tarafına götürdü. Yanında ki yaralı kızı bırakıp kaçtı. Akabinde bir motosiklete binip yakınlara bir yerlere gelmiş. Daha sonra polisler bulup getirdi şahsı. Ardından da ambulansa bindirip götürdüler" şeklinde konuştu.

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Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı
Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi - Son Dakika
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