Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı - Son Dakika

Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı

6 saat önce

Rize'de yaptığı kaza sonucu aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı, System.String[]

Rize'de yaptığı kaza sonucu aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması ile olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy mevkisinde, Mustafa Aydın'ın (43) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Kaza sonucu otomobilinden inen Aydın'a Sedat M. idaresindeki yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - RİZE

Aydın, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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