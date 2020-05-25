Kaza yaptığı cipi bırakıp kaçtı, saklandığı apartman bahçesinde bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yasağa rağmen cipiyle trafiğe çıkan Serdar S., refüjdeki aydınlatma direği ve palmiye ağacına çarptı. Kazanın ardından bir apartmanın bahçesine saklanan Serdar S. polis tarafından bulundu. Sürücüye toplam 4 bin 378 lira para cezası uygulandı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde dün gece seyir halindeki Serdar S.'nin kullandığı 07 AKC 666 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve palmiye ağacı yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından cipi bırakarak yaralı olarak kaçan sürücü Serdar S., polislerin çevrede yaptığı arama sonucu saklandığı apartmanın bahçesinde bulundu. Polis tarafından kazanın olduğu yere getirilen Serdar S.'nin 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yerinde tedaviyi kabul etmeyen Serdar S.'ye götürüldüğü polis merkezinde alkollü araç kullanmaktan 1228 TL, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 378 TL idari para cezası uygulandı.