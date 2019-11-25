Son Dakika Haberleri: Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı - Son Dakika

Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı

6 saat önce

KARABÜK'te, kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metreden çay yatağına devrilirken sürücü, kaza yerinden kaçtı.

Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı, System.String[]
KARABÜK'te, kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metreden çay yatağına devrilirken sürücü, kaza yerinden kaçtı. Polis, yaptığı araştırma sonucu aracı kullandığını ve alkollü olduğu için kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonundan aradı. A.T., kazadan habersiz ve şehir dışında olduğunu söyleyip, telefonu kapattı.

Kaza, dün gece, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Kamyonet, ağaçlara çarparak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda, sürücüyü bulamadı. Hastanelere de yaralının gelmediği belirlendi. Bir süre sonra polis, aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi cep telefonundan aradı. A.T., kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip, telefonu kapattı.

ARKADAŞI KAZA YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelerek, arkadaşı olduğunu belirten Erdal T., polis ekiplerine, A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Ekipler, bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç, trafikten men edilerek, vinçle bulunduğu yerden kaldırılıp, çekiciye konularak, otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- K
Karabük, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]