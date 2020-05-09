Kaza yaptığı motosikletten uyuşturucu çıkan yaşı küçük çocuğa ceza üstüne ceza - Son Dakika

ATAŞEHİR'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonra F.Ş'nin kullandığı motosikletten yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki F.Ş'ye ceza üstüne ceza yazıldı.

Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen gece bekçileri iki motosikletin çarpışarak kaza yaptığını görünce yardıma koştu. Ambulans talebinin olmadığını söyleyen kazazede F.Ş'nin panik halde olduğunu ve bir an önce olay yerinden ayrılmak için çabaladığını fark eden bekçiler F.Ş'nin kullandığı plakasız motosiklette incelemelerde bulundu. Motosikletin koltuk altının içinden çıkan poşette yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu gören bekçiler F.Ş'yi gözaltına alarak İçerenköy Polis Merkezine götürdü. Burada yapılan incelemelerde poşetten 118 adet uyuşturucu hap, satışa hazır 53 parça toplamda 57 gram esrar ve F.Ş'nin üstünden uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 30 lira ele geçirildi.

CEZA ÜSTÜNE CEZA KESİLDİ

19 yaşındaki F.Ş'ye 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası, plakasız motosiklet kullanmaktan 2 bin 81 lira para cezası kesildi. Araç sahibine de 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Motosiklet çekici ile otoparka götürülürken F.Ş polis merkezindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

- İstanbul