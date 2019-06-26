Son Dakika Haberleri: Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı
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Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kaçtı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kaçtı.
Feke Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 SD 831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili inceledi.
Sürücünün aracı bırakıp uzaklaştığını tespit eden görevliler, devrilen otomobili çekici yardımıyla kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Feke, Kozan, Adana, Güncel
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