Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kaçtı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:27 Kaynak: AA
'nın Kozan
ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kaçtı. Feke
Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 SD 831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili inceledi.
Sürücünün aracı bırakıp uzaklaştığını tespit eden görevliler, devrilen otomobili çekici yardımıyla kaldırdı.
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