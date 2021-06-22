Kaza yaptığı otomobilinde 1 gün sonra bulunan Dilara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilinde 1 gün sonra fark edilerek hastaneye kaldırılan Dilara Köseoğlu'nun (22) tedavisi devam ediyor. Göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirlenen Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaza, cumartesi akşamı Halfeti ilçesi yakınlarında meydana geldi. Halfeti'ye gezintiye giden, özel hastanede çalışan Dilara Köseoğlu yönetimindeki 63 ACR 618 plakalı otomobil, ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak taklalar atıp, uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Dilara Köseoğlu, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Köseoğlu'nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti.

Çiftçinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Köseoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Dilara Köseoğlu'nun göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirtildi. Tedavisi süren ve Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.