Üye Girişi
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor

25.08.2021 09:55
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor, System.String[]

KONYA'da 3 gencin yaşamını yitirdiği kazada yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Demirel (22), hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

KONYA'da 3 gencin yaşamını yitirdiği kazada yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Demirel (22), hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Omzundan kopan sol kolu 5 saatlik ameliyatla yerine dikilen, ancak bedenine uyum sağlamayınca geri kesilen Demirel'in kaburgalarında kırık, beyninde de kanama bulunduğu belirtildi. Demirel'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kaza, pazar günü saat 04.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirel yönetimindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı. Otomobildeki üniversiteli gençlerden Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Demirel ise ağır yaralandı. Demirel ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Demirel'in kopan kolu, 5 saatlik ameliyat sonrası yerine dikildi.

Yaşamını yitiren 3 genç ise Yazır Mezarlığı'na defnedildi. Trafik polislerinin düzenlediği rapora göre kazanın, aşırı hız nedeniyle yaşandığı bildirildi.SON ANLARINI PAYLAŞMIŞLARGençlerin akşam saatlerinde sözleşip bir araya geldikleri, bir süre eğlendikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Ölen gençlerden Narter Kuyucu'nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan Yazar'ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olduğu, Aybüke Ece Işık'ın ise üniversite sınavına girdiği ve tercih sonuçlarını beklediği ifade edildi. Gençlerden geriye, kazadan 2 saat önce, Aybüke Ece Işık ile Narter Kuyucu'nun birlikte sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf kaldı.KOPAN KOL UYUM SAĞLAMADI TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi süren Mehmet Demirel'in yerine dikilen kolu, vücuda uyum sağlamadığı için yeniden kesildi. Ayrıca Demirel'in, kaburgalarında önemli ölçüde kırık olduğu ve beyninde de kanama olduğu bildirildi. Demirel'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.


Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor
Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor

Mehmet Demirel, Otomobil, Yazır, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti 10:00 Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Kabil'den Fransa'ya götürülen 5 Afgan gözaltına alındı 09:31 Kabil'den Fransa'ya götürülen 5 Afgan gözaltına alındı Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu 08:56 Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu
Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti 07:44 Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti Kuvvet komutanlıklarında kritik atamalar! 114 amiral ve generalin görev yeri değişti 06:52 Kuvvet komutanlıklarında kritik atamalar! 114 amiral ve generalin görev yeri değişti Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti 22:06 Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor 20:29 Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu 18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu

Son Dakika Haberleri
10:04 Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa
10:00 Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti
09:31 Kabil'den Fransa'ya götürülen 5 Afgan gözaltına alındı
09:27 Masterchef Türkiye'de yeni sezonun ilk eleme adayları belli oldu
08:56 Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu
08:41 Tüyler ürperten olay! Kaynar suyu sokak köpeğinin üzerine döktü
08:08 15 yaşındaki genç, zeytinlik alanda fenalaşarak hayatını kaybetti
07:40 ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamalarda bulundu: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız
07:35 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür
07:16 Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Yunanistan, aşı olmayanlara yönelik tedbirler getirdi: Restoran ve statlara da sadece iki doz aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş kişiler girecek. Yunanistan, aşı olmayanlara yönelik tedbirler getirdi: Restoran ve statlara da sadece iki doz aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş kişiler girecek.         
09:51
Masterchef Türkiye'de yeni sezonun ilk eleme adayları belli oldu Masterchef Türkiye'de yeni sezonun ilk eleme adayları belli oldu         
09:28
Tüyler ürperten olay! Kaynar suyu sokak köpeğinin üzerine döktü Tüyler ürperten olay! Kaynar suyu sokak köpeğinin üzerine döktü         
08:42
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür         
07:36
Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş         
00:16
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 10:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement