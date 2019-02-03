Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı
42 dakika önce
Hatay'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Hatay
'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücülerin bakışlarına aldırmadan yoluna devam eden sürücü, otomobilini tamire bu şekilde götürdü.
Antakya- İskenderun
Karayolunda trafik kazasında büyük hasar oluşan otomobiliyle seyir eden bir sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, Defne
ilçesinde karıştığı bir kaza sonrası çekici çağırmak yerine aracını kendisi götürmeyi tercih eden sürücü, Antakya-İskenderun Karayolu Çekmece mevkiinde, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.
Görenlerin hayrete düştüğü olayda ismine ulaşılamayan otomobil sürücüsünün aracını Antakya Küçük Sanayi Sitesine tamire götürdüğü öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı
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