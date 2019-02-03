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Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var