Son Dakika Haberleri: Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

42 dakika önce

Hatay'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı, System.String[]
Hatay'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücülerin bakışlarına aldırmadan yoluna devam eden sürücü, otomobilini tamire bu şekilde götürdü.

Antakya- İskenderun Karayolunda trafik kazasında büyük hasar oluşan otomobiliyle seyir eden bir sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, Defne ilçesinde karıştığı bir kaza sonrası çekici çağırmak yerine aracını kendisi götürmeyi tercih eden sürücü, Antakya-İskenderun Karayolu Çekmece mevkiinde, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Görenlerin hayrete düştüğü olayda ismine ulaşılamayan otomobil sürücüsünün aracını Antakya Küçük Sanayi Sitesine tamire götürdüğü öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

İskenderun, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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