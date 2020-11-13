Kaza yaptığı yeri çekerken başka kaza anını görüntüledi - Son Dakika

Kaza yaptığı yeri çekerken başka kaza anını görüntüledi
13.11.2020 13:13
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil sürücüsü karıştığı kaza sonrası video çekerek olay yerini çekerken, o esnada başka bir otomobilin motosiklete çarptığı kaza anını görüntüledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil sürücüsü karıştığı kaza sonrası video çekerek olay yerini çekerken, o esnada başka bir otomobilin motosiklete çarptığı kaza anını görüntüledi.
Kaza, ilçeye bağlı Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntüleyerek kazayı anlatmaya başladı. Sürücü, videoyu çektiği sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada, 31 ACE 318 plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor. - HATAY
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