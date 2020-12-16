Kaza yaptığını polisten öğrendi - Son Dakika

Kaza yaptığını polisten öğrendi

16.12.2020 09:52

- Kaza yaptığını polisten öğrendi Adana'da 1 kişinin ölümüne 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan mikser sürücüsü tutuklandı Sürücünün ifadesinde, "kaza olduğunu fark etmedim çukura düştüğümü zannettim bu yüzden olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi Adana'da 1 kişinin ölümüne 5 kişinin...

- Kaza yaptığını polisten öğrendi

Adana'da 1 kişinin ölümüne 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan mikser sürücüsü tutuklandı

Sürücünün ifadesinde, "kaza olduğunu fark etmedim çukura düştüğümü zannettim bu yüzden olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da 1 kişinin ölümüne 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan mikser sürücüsü tutuklandı. Sürücünün ifadesinde, "Kaza olduğunu fark etmedim çukura düştüğümü zannettim bu yüzden olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza 10 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Palmiye Caddesinde seyreden Aydan Sefa yönetimindeki 01 S 0835 plakalı servis aracı ara yoldan çıkan İzzet Kılıç yönetimindeki 34 NS 791 plakalı beton mikseri aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı.

Beton mikseri sürücüsü ise durmayıp yoluna devam etti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 11 Aralık günü ise servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri beton mikseri sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen polis aracın plakasını belirledi. Polis plakadan sürücüyü de tespit ederek zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı ifadesinde beton mikserinin dolu olduğunu, aracın camlarının da kapalı olduğunu bu nedenle kazayı hissetmediğini aracın çukura düştüğünü zannettiğini belirterek, "Bu nedenle kaza yerinde durmadım. Kaza olduğunu bilsem dururdum. Kaza olduğunu polisler gelince öğrendim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaza yaptığını polisten öğrendi
Kaza yaptığını polisten öğrendi
Kaza yaptığını polisten öğrendi
Kaza yaptığını polisten öğrendi

Beton Mikseri, 10 Aralık, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptığını polisten öğrendi - Son Dakika


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