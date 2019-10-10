Son Dakika Haberleri: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Son Dakika Güncel Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

1 saat önce

Bolu'da, park halindeki 2 tıra vurduktan sonra bir fabrikanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar, System.String[]

Bolu'da, park halindeki 2 tıra vurduktan sonra bir fabrikanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 14 BA 321 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tırın dorsesinde bulunan konteynerin açık olan kapağına çarptı.

Kontrolden çıkan araç yine park halindeki başka bir tıra ardından da bölgedeki fabrikanın bahçe duvarına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan ve sağ ön tekerleği kopan ticari araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücü ve yanındaki kişinin bulunamaması üzerine kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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