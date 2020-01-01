Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar - Son Dakika

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar

6 saat önce

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılarSİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan kimliği belirsiz şahıslar, otomobili bırakarak olay yerinden yaralı halde kaçtı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza yaptıktan sonra otomobilden kendi imkanları ile inen kimliği belirsiz kişiler, yaralı olarak kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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