Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka aracı çaldılar - Son Dakika

Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka aracı çaldılar

ADANA'da 2 kişi, kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka ve model başka bir aracı çaldı. Çaldıkları otomobilin parçalarını söküp, kendi araçlarına monte etmek isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 30 Mart'ta Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet İnci (21) ve Zakir Özhorta (20), kendilerine ait otomobille kaza yaptı. Araçta büyük hasar oluşunca parça parası vermek istemeyen şüpheliler, aynı marka ve modelde olan Mustafa Y.'ye (47) ait park halindeki otomobili, çekiciye yükleyip çaldı. Sabah aracının çalındığını fark eden Mustafa Y. polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. 100'e yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polisler, çekicinin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini saptadı. Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanesine baskın yapan polisler, Ahmet İnci ve Zakir Özhorta'yı çaldıkları otomobilin parçalarını sökerken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.