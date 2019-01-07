Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar

Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, trafikte motor üzerinde ilerlemekte olan iki kişi bir bisikletliye çarparak kaza yapmasına neden oldu. Bisikletliye çarpmalarını umursamadan yollarına devam eden kişiler, bisikletliye çarpmalarından hemen sonra ters şeride girerek; karşıdan gelen arabaya çarptı. Çarptıkları otomobilin sürücüsü ambulansı ararken, kazayı gören çevredekiler ise bisikletlinin ve otomobile çarpan motor üzerindeki iki kişinin yardımına koştu. - Çin

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