Son Dakika Haberleri: Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar

Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar

1 saat önce

Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar, System.String[]
Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, trafikte motor üzerinde ilerlemekte olan iki kişi bir bisikletliye çarparak kaza yapmasına neden oldu. Bisikletliye çarpmalarını umursamadan yollarına devam eden kişiler, bisikletliye çarpmalarından hemen sonra ters şeride girerek; karşıdan gelen arabaya çarptı. Çarptıkları otomobilin sürücüsü ambulansı ararken, kazayı gören çevredekiler ise bisikletlinin ve otomobile çarpan motor üzerindeki iki kişinin yardımına koştu. - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu 76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu

Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:51:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]