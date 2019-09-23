Son Dakika Haberleri: Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı
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Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

53 dakika önce

Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardıERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı.

Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.37'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atıyorlardı. Kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.

Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

Erzincan, Kemaliye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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