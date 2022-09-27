Tur minibüsü ile kamyon çarpıştı

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Tur minibüsünün yolcularının bekleyişi
Minibüste oluşan hasan ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Tur minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Boğazkent mahallesi sahil caddesinde Hüseyin Y. nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü ile çift şeritli yolda ters şeritten gelen Rafet P. nin kullandığı 06 FT 1142 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Kamyon sürücüsü Rafet P. ile tur minibüsünde bulunan ismi belirlenemeyen 1 turist yaralandı.
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