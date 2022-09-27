Tur minibüsü ile kamyon çarpıştı - Son Dakika
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Tur minibüsü ile kamyon çarpıştı

27.09.2022 10:41

Kaza yeri Kaza yapan araçlar Tur minibüsünün yolcularının bekleyişi Minibüste oluşan hasan ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Tur minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Tur minibüsünün yolcularının bekleyişi

Minibüste oluşan hasan ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Tur minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Boğazkent mahallesi sahil caddesinde Hüseyin Y. nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü ile çift şeritli yolda ters şeritten gelen Rafet P. nin kullandığı 06 FT 1142 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Kamyon sürücüsü Rafet P. ile tur minibüsünde bulunan ismi belirlenemeyen 1 turist yaralandı.

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Kaynak: AA

Boğazkent, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur minibüsü ile kamyon çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur minibüsü ile kamyon çarpıştı - Son Dakika
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