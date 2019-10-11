Son Dakika Haberleri: Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı

Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı

1 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülmez'i yol kenarında bırakıp kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşından aracı kullanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir- Salihli Karayolu Piyadeler mevkisinde, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında, bir hurdacı, yol kenarında erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, boynunda ve sırtında yara izi tespit edilen cesedin, Şakir Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmeye hazırlandığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile Alaşehir'deki bir eğlence mekanına geldiği, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonet ile yola çıktıkları, Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., alkollü olduğunu direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, kamyonet ile bariyerlere çarptığını, bu sırada Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. Jandarmadaki sorguları tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Şakir Gülmez ise ikindide Cumhuriyet Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Piyadeler, Alaşehir, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salihli'de şehit acısı
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:33:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]